Zum ersten Mal auf einer deutschen Freilichtbühne: die Neuerzählung von „Alice im Wunderland“ in Kloster Oesede. FOTO: Bettina Klimek Volle Tribünen in Kloster-Oesede Mitreißende „Alice im Wunderland“-Premiere der Waldbühne Von Bettina Klimek | 07.06.2022, 09:45 Uhr

Viel Szenenapplaus, begeisterte Stimmung beim Publikum und kein Regen zur Premiere - was will das Freilichtbühnen-Schauspielerherz mehr? Die Neuerzählung der altbekannten Geschichte „Alice im Wunderland“ wurde am Pfingstmontag zum ersten Mal in deutscher Sprache auf einer Freilichtbühne präsentiert.