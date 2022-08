Polizisten unmittelbar nach dem Unfall am Ort des Geschehens. Foto: NWM-TV (Archivbild) up-down up-down Von Postauto angefahren So geht es dem lebensgefährlich verletzten Anwohner aus Georgsmarienhütte Von Raphael Steffen | 29.08.2022, 16:54 Uhr

Vor einem Monat ereignete sich in einer ruhigen Wohnsiedlung in Georgsmarienhütte ein schrecklicher Unfall: Ein Postauto überfuhr einen Anwohner und verletzte ihn lebensgefährlich. Was zum Stand des Verfahrens aktuell bekannt ist.