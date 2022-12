In Georgsmarienhütte sind Einbrecher in ein Haus eingedrungen. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Georgsmarienhütte: Sachschaden höher als Wert des Diebesguts Von Catharina Peters | 11.12.2022, 14:18 Uhr

In Georgsmarienhütte ist am Freitagabend in ein Haus eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können.