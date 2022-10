Maike Elixmann ist Kontaktbereichsbeamtin der Polizei in Georgsmarienhütte, Bad Iburg, Hagen aTW., Hasbergen und Glandorf. Foto: Raphael Steffen up-down up-down Logo NEO Kontaktbeamtin im Südkreis Maike Elixmann zeigt auf Instagram, wie die Polizei in Georgsmarienhütte arbeitet Von Raphael Steffen | 22.10.2022, 16:18 Uhr

Die meisten Menschen kommen nur mit der Polizei in Kontakt, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist. Sie verbinden folglich eher negative Gefühle mit den Männern und Frauen in Blau. In Georgsmarienhütte will Maike Elixmann Berührungsängste abbauen – als „Instacop“.