Kasselmann konnte nicht bestätigen, dass es sich dabei um Attacken auf fünf Pferde handelte. Kein Pferd schwebt nach dem Angriff in Lebensgefahr. Mitarbeiter des Gestüts hätten am Montagmorgen bei einem Routinegang über die Weide Verletzungen bei fünf Pferden festgestellt. Es sei aber noch nicht klar, ob es sich bei den fünf Pferden um Verletzungen durch einen Pferdeschänder oder um Weideverletzungen handele. „Sicherlich waren aber eine oder mehrere dabei, die von einem Täter attackiert wurden“, sagte Kasselmann. Eine der auf der Weide grasenden jungen Zuchtstuten sei davon an den Geschlechtsorganen verletzt worden. „Ich bin erschüttert“, betonte der Pferde-Experte. Er habe im Sommer zwar bereits von einer Serie von Angriffen auf Pferde am Niederrhein oder dem Angriff auf eine Stute vor anderthalb Wochen im nordrhein-westfälischen Versmold gehört (wir berichteten), aber auf seinem Gestüt sei so etwas bisher noch nicht passiert. „Das sind psychisch kranke Menschen, die sich an den Pferden befriedigen. Anders ist so etwas nicht zu erklären“, klagte Kasselmann. Zusammen mit der Polizei berate er jetzt über Präventionsmaßnahmen wie einem nächtlichen Wachdienst. Die Polizei warnte, dass in den letzten Tagen vermehrt Verletzungen von Pferden gemeldet wurden. „Weidende Pferde unterschiedlicher Rassen wurden auf umzäunten Flächen im südlichen Landkreis von einem Unbekannten verletzt“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung . Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten raten, den Weideschutz durch Kontrollgänge zu verbessern, die Fütterungen der Tiere vom Zaun entfernt im Weideinnern durchzuführen und das „Aufstallen“ der Pferde bei Einbruch der Dunkelheit vorzunehmen. Die Polizei bittet darum, Kennzeichen verdächtiger Autos und Personen in Weidennähe unter der Notrufnummer 110 mitzuteilen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter den Telefonnummern 05401/879500 und 0541/327-3303 entgegen.