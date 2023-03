Ein Pfleger mit 40 Jahren Berufserfahrung hat in einem Pflegeheim in Georgsmarienhütte eine Demenzkranke sexuell missbraucht. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down Mit Demenzkranker „gekuschelt“ Pfleger begeht sexuellen Missbrauch in Georgsmarienhütter Pflegeheim Von Heiko Kluge | 10.03.2023, 13:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Krankenpfleger hat sich in einem Pflegeheim in Georgsmarienhütte an einer demenzkranken Frau sexuell vergangen. Das Unrechtsbewusstsein fehlt dem berufserfahrenen Mann aber anscheinend vollkommen.