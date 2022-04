Auch am Ostermontag kann man in Georgsmarienhütte frische Brötchen kaufen. (Symbolbild) FOTO: dpa/Paul Knecht Am 18. April Ostermontag 2022: Diese Bäckereien in Georgsmarienhütte haben geöffnet Von Maximilian Gang | 11.04.2022, 20:37 Uhr

Wie wäre es mit frischen Brötchen an Ostermontag 2022? Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäcker in Georgsmarienhütte am 18. April.