Rund 1100 Gäste feiern im GMHütter Stadtteil Kloster Oesede ausgelassen Oktoberfest Von Thorsten Gunther | 18.09.2022, 13:33 Uhr

Wenn in München das weltbekannte Oktoberfest seine Pforten öffnet, lässt das auch Bierzelt-Fans im Nordwesten der Republik nicht kalt. Längst gibt es in vielen Orten außerhalb von Bayern Ableger des größten Volksfests der Welt. Auch in Kloster Oesede ließen es die Feierfreudigen am Samstag richtig krachen.