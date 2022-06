Das therapeutische Team sowie Kooperationspartner stellen wichtige Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten allgemein verständlich vor. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 1. März mit einem Vortrag von Dr. Jürgen Wilmsen-Neumann und Dr. Ute Neumann, Niels-Stensen-Kliniken St. Raphael Ostercappeln. Sie sprechen über das Thema „Wenn alles wehtut – Über die körperlichen und seelischen Ursachen von Schmerz und die Behandlungsmöglichkeiten“. Am 5. April geht es unter dem Titel „Was die Seele stark macht“ um Einflussfaktoren auf seelische Gesundheit und Widerstandsfähigkeit. Referentin ist Dipl.-Psychologin Astrid Welling von der Magdalenen-Klinik. Die Abklärung demenzieller Erkrankungen ist am 3. Mai das Thema von Prof. Dr. Christoph Greiner, Chefarzt für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück. Am 7. Juni geht Dr. Elisabeth Rehkopf, niedergelassene Fachärztin für Neurologie, auf das Thema ein: Wenn die Welt sich dreht – Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Schwindel.