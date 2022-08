Mit der neuen Info-Tafel soll die Bardenburg in Georgsmarienhütte in den Fokus gerückt werden, das schauten sich (von links) Melanie Schnieders (Terravita), Luisa Niedenzu (Kultur und Stadtmarketing Georgsmarienhütte), Bürgermeisterin Dagmar Bahlo, Werner Beermann (Heimatverein Oesede), Axel Friederichs (Stadt- und Kreisarchäologie), Detlef Heming (Heimatverein Georgsmarienhütte) und Judith Franzen (Stadt- und Kreisarchäologie) an.

FOTO: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down