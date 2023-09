Citygemeinschaft freut sich Döner-Restaurant MCHan in GMHütte kann weiter laufen: Nachbarn sind skeptisch Von Wolfgang Elbers | 04.09.2023, 12:11 Uhr Alles neu: Tarik Özyurt mit dem im MCHan Kebab Restaurant neu installierten und inzwischen abgenommenen Holzkohlegrill. Foto: Wolfgang Elbers up-down up-down

Dieser Brief war im MCHan Kebab-Restaurant an der Oeseder Straße heiß erwartet worden: Der Landkreis hat die fehlende Baugenehmigung für den im Mai 2022 eröffneten Döner-Imbiss in Georgsmarienhütte erteilt. Aber da sind ja noch die Anlieger.