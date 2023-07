Bühne für drei Frauen, die sich von ihrem Chef nicht mehr alles gefallen lassen: Szene aus „9 to 5“ auf der Waldbühne Kloster Oesede. Foto: Detlef Heese up-down up-down Flottes Abendmusical „9 to 5“ Wie die Waldbühne Kloster Oesede Frauen zur „Chefsache“ macht Von Matthias Liedtke | 02.07.2023, 18:27 Uhr

Geballte Frauenpower in Kloster Oesede: Das Emanzipationsmusical „9 to 5“ kommt auf der Waldbühne gut an. Das Premierenpublikum feiert eine mitreißende Geschichte, die von über 30 Darstellern überzeugend erzählt und von der Band behutsam bis beschwingt musikalisch begleitet wird.