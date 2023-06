Für den ehemaligen „Freund Verpackungen“-Betrieb an der Raiffeisenstraße ist ein Nachmieter gefunden worden. Foto: WIbke Niemeyer up-down up-down Nach Leerstand am Harderberg Georgsmarienhütte: Moguntia Food zieht in ehemalige Firma Freund Von Wibke Niemeyer | 23.06.2023, 15:00 Uhr

In Georgsmarienhütte hat die Moguntia Food Group die Bestandsimmobilie der ehemaligen Kartonagefabrik Friedrich Freund gemietet. Der Lebensmittelhersteller will am Standort seiner deutschen Produktion wachsen.