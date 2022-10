Die KfZ-Zulassungsstelle in Georgsmarienhütte ist am Mittwoch, 19. Oktober, geschlossen Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Am Mittwoch, 19. Oktober Kfz-Zulassungsstelle in Georgsmarienhütte ist am Mittwoch geschlossen Von Anke Schneider | 18.10.2022, 15:51 Uhr

Wer einen Pkw oder ein Motorrad zulassen möchte, sollte das in Georgsmarienhütte nicht ausgerechnet am Mittwoch, 19. Oktober, tun wollen. An diesem Tag ist die Zulassungsstelle in der Stadt nicht besetzt.