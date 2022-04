Die Polizei sucht einen rabiaten Ladendieb. Symbolfoto: Hehmann FOTO: Archiv Mit Beute geflüchtet Ladendieb schlägt in GMhütte mit voller Tasche zu Von PM. | 25.08.2013, 14:11 Uhr

Ein renitenter Ladendieb hat sich am Freitagmorgen in einem Verbrauchermarkt an der Malberger Straße gewaltsam zur Wehr gesetzt, als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde.