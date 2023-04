Die Minigolfanlage wird präsentiert von (von links): Maxim Dierks (Jugendwart Minigolfclub Georgsmarienhütte), Damon Tingey (Schüler in der Schülergenossenschaft „Coole Schule“), Sandra Möller (Projektleiterin „Coole Schule“), Ralf Ingenpass (Pädagogischer Betreuer „Coole Schule“) und Bürgermeisterin Dagmar Bahlo. Foto: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down Saison ist eröffnet Sommerfest in Planung: Die Minigolfanlage in Georgsmarienhütte öffnet am 1. Mai Von Hannah Baumann | 18.04.2023, 10:30 Uhr

Die Minigolfsaison startet in Georgsmarienhütte am Südring am 1. Mai mit der Öffnung der Minigolfanlage. Das erwartet die Besucher an Sonderaktionen und zusätzlichen Veranstaltungen.