Nach einem Handtaschenraub sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Tasche, die entwendet wurde, war anders als auf diesem Symbolbild dargestellt schwarz. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa up-down up-down Nach Supermarkt-Einkauf Mann entreißt 22-Jähriger in Georgsmarienhütte die Handtasche Von Michael Schwager | 23.11.2022, 18:37 Uhr

Eine 22-jährige Frau ist am Dienstag gegen 19.20 Uhr in Georgsmarienhütte ausgeraubt worden. Zuvor hatte sie in einem Supermarkt an der Ulmenstraße eingekauft.