Prozess vor dem Amtsgericht Osnabrücker baute ohne Autokennzeichen Unfall in Georgsmarienhütte Von Heiko Kluge | 26.05.2022, 09:15 Uhr

Ein Osnabrücker musste in Georgsmarienhütte nur ein paar Meter mit dem Auto zurücklegen, baute dabei jedoch einen leichten Unfall. Das Problem: Er war ohne Versicherungsschutz unterwegs. Denn erst nach der Kollision wurden die roten Kennzeichen an seinem Wagen angebracht. Davon zeigte sich der Richter am Amtsgericht Bad Iburg nun überzeugt.