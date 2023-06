Freuen sich auf der Tage Mallorca-Urlaub mitten in Georgsmarienhütte: Olaf Bick (Geschäftsführer Stadtmarketingverein Georgsmarienhütte), Doreen Wolter (Abteilung für Kultur und Stadtmarketing) und Thorsten Philipp (Geschäftsführer Starlight Showservice, von links). Foto: Stadtmarketing Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down Live-Auftritt von Axel Fischer Drei Tage Mallorca-Party in Georgsmarienhütte Von Anke Schneider | 14.06.2023, 16:12 Uhr

Wer Mallorca-Feeling braucht, kann das am Wochenende in Georgsmarienhütte finden. Denn der Stadtmarketingverein holt vom 16. bis 18. Juni den mallorquinischen Strand, das spanische Lebensgefühl und die sommerlichen Partynächte in die Georgsmarienhütter Innenstadt.