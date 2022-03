Das Vorbereitungsteam Samira Arnoldi, Sarah Meyer, Martina Möllenkamp, Max Heusel und Susanne Häring (von links) wirbt für den Mädchentag und den Jungentag. FOTO: Petra Pieper Endlich wieder andere Kinder treffen Mädchentag und Jungentag im Michaelistreff Oesede Von Petra Pieper | 27.03.2022, 11:00 Uhr

Am 5. April findet rund um das Jugendzentrum Michaelistreff Oesede an der Graf-Stauffenberg-Straße ein Mädchentag statt, einen Tag später, am 6. April, ein Jungentag. Was genau ist das? Und für wen