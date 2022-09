Loreley Loseries (12) zeigt vor den Kulissen ihrer zweiten Heimat, der Waldbühne in GMHütte, die Fotos vom Drehtag mit den „Pfefferkörnern“ Foto: Bettina Klimek up-down up-down In Hamburg am Set der Kika-Serie Zwölfjährige aus Georgsmarienhütte erlebt Drehtag mit den „Pfefferkörnern“ Von Bettina Klimek | 21.09.2022, 08:41 Uhr

Für die zwölfjährige Loreley Loseries aus Georgsmarienhütte ging ein Traum in Erfüllung: Zwar nicht in Hollywood, aber in Hamburg war sie dabei, als eine Folge ihrer Lieblingsserie „Die Pfefferkörner“ in der Hansestadt gedreht wurde.