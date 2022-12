Marc Meller liest am 26. Januar in Georgsmarienhütte. Foto: Vera Drewke/PR up-down up-down Mord im Schlaf Lesung mit Thriller-Autor Marc Meller in Georgsmarienhütte Von Thomas Wübker | 22.12.2022, 09:12 Uhr

Ein Roman namens „Schlaflabor“ klingt erstmal nicht besonders spannend. Doch Marc Mellers Thriller hat es in sich. Daraus liest er am 26. Januar in der Buchhandlung Sedlmair in Georgsmarienhütte. Auch die Identität des Autors bietet Spannung.