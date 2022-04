Gekonnt: Schüler des Gymnasiums Oesede überzeugen mit Witz in „Der Besuch der alten Dame“. Fotos: Elvira Parton FOTO: Archiv Lebendig, scharf und witzig Oeseder Gymnasiasten brillieren in „Der Besuch der alten Dame“ Von Horst Troiza | 28.09.2011, 14:51 Uhr

Was allein nur zählt, ist der Mammon. Das hat niemand so drastisch dargestellt wie Friedrich Dürrenmatt in seiner Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“. Die Theater-AG des Gymnasiums Oesede hat sich des Stücks angenommen und mit Schärfe und Witz auf die Bühne gebracht.