Jonas Pohlmann (links) und Bastian Spreckelmeyer (3.v.l.) wollen in den Niedersächsischen Landtag. Zur Wahl gratulieren mit Christian Calderone (2.v.l.) und Martin Bäumer zwei langjährige Landtagsageordnete der Union aus dem Osnabrücker Land. FOTO: CDU Starke Beteiligung Diese Landtagskandidaten stellt die CDU im Wahlkreis Georgsmarienhütte auf Von Wolfgang Elbers | 13.03.2022, 12:26 Uhr

Die hohe Mobilisierung der Parteimitglieder in der Hüttenstadt gab am Ende den Ausschlag: Mit 205 Stimmen sicherte sich der GMHütter Jonas Pohlmann in der Stichwahl gegen den Hagener Bewerber Bastian Spreckelmeyer, für den 160 Unionsmitglieder votierten, die CDU-Landtagskandidatur im Wahlkreis 76.