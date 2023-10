Hilfe bei Mobbing und Lernblockaden Landkreis Osnabrück setzt Schulsozialarbeit an Gymnasien fort Von Jean-Charles Fays | 11.10.2023, 13:01 Uhr Sozialpädagogen unterstützen weitere zweieinhalb Jahre die Gymnasien des Landkreises Osnabrück. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down

Bei Mobbing, Lernblockaden und Schulangst bekommen Schüler an den Gymnasien im Landkreis Osnabrück auch über dieses Schuljahr hinaus Unterstützung durch Sozialpädagogen. Die Schulsozialarbeit an den Gymnasien des Landkreises wird bis Ende 2026 fortgesetzt. Das hat der Kreistag am Montag einstimmig beschlossen.