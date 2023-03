Das Kreativteam: Jonas Pabst (links), Sozialpädagoge und Non-Profit-Manager, und Wildnispädagoge Steffen Wagner haben die pädagogische Projektleitung im neuen LandGut Holsten-Mündrup übernommen. Foto: Petra Pieper up-down up-down Nachhaltig, sozial, regional Jugendbildungsstätte „LandGut“ in Holsten-Mündrup öffnet zum 1. April Von Petra Pieper | 31.03.2023, 15:15 Uhr

„LandGut“ ist der klingende Name der runderneuerten Kinder- und Jugendbildungsstätte Holsten-Mündrup in Georgsmarienhütte. Was haben die Betreiber vor?