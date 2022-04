„Bis Ende Mai ist mein Arbeitsplatz als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises noch im Kreishaus, und da ist bis dahin noch einiges zu tun“, erklärt der trotz vollen Terminkalenders entspannt wirkende Hauptverwaltungsbeamte im Wartestand. So blieb auch keine Zeit, den Wahlsieg groß zu feiern. Der 46-Jährige: „Ich hab natürlich nach der Stichwahl mit Freunden sowie Bekannten auf den Erfolg angestoßen und am Montag auch einen Tag Urlaub gehabt. Aber viel mehr ist nicht drin, da laufende Projekte bis Ende Mai weiterbearbeitet und dann übergeben werden müssen.“

Deshalb ist jetzt voller Einsatz gefragt, um wichtige Themen wie die Unternehmensansiedlung der Firma Braun in Glandorf abzuarbeiten. Denn Pohlmann will nach vier Jahren als einer von zwei Geschäftsführern der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land mbH (Wigos) einen aufgeräumten Schreibtisch hinterlassen. Daher bleibt nur rund um Ostern Raum für ein paar Erholungstage, die er aber in der Region verbringt: „Ich bin bekennender Heimaturlauber und genieße es, hier in den nächsten Tagen Wanderungen zu unternehmen oder mich um Aufgaben wie das Kaminholz für den nächsten Winter zu kümmern.“ Die notwendigen Termine im GMHütter Rathaus, um die reibungslose Stabübergabe vorzubereiten, stehen im Mai an – „wir müssen da ja nicht bei null anfangen, viele Themen und Strukturen sind mir aus der Ratsarbeit und beruflichen Kontakten schon bekannt“.

Bis zur Amtsübernahme ist das Wigos-Motto für ihn Programm: Wirtschaftsförderer sind „Mehrkämpfer“, ist auf einem Plakat vor Pohlmanns Büro zu lesen, und der Alltag läuft weiter auf mehreren Ebenen ab. Anfang der Woche saß der künftige Bürgermeister zum Beispiel wie gewohnt als CDU-Ratsherr im Stadtplanungsausschuss und diskutierte über Hochwasserschutz, Bebauungsplanänderungen oder den CDU-Antrag zum Thema „Leerstand und Vermarktungsmöglichkeiten von privat genutztem Wohnraum“.

Hinsichtlich der Chefposition im Rathaus gibt es derzeit nur einmal wöchentlich einen Vorgeschmack auf die künftigen Aufgaben: beim festen Treffen mit den Mitarbeitern des Bürgermeisterbüros, um die eingehenden Termine ab 1. Juni abzusprechen. Auch wird es natürlich das eine oder andere Gespräch der „beiden“ Bürgermeister geben.

Der Kalender für den ersten Tag im neuen Amt ist noch leer. Für Pohlmann wahrscheinlich die Gelegenheit, erste Gespräche mit dem Verwaltungsteam zu führen. Fest steht inzwischen, wann die Verabschiedung Heinz Luntes erfolgt: am Samstag, 28. Mai, im Kasino, wo gleichzeitig auch die „Begrüßung“ des neuen Bürgermeisters erfolgt. Der Nachfolger weiß: Es warten spannende Baustellen. Zu denen zählen für ihn zum Beispiel der Hochwasserschutz („Hier müssen wir einen verlässlichen Zeitplan auf den Tisch legen“), die künftige Nutzung des Bolte-Areals („Eine große Herausforderung“), die weitere Osthoff-Planung („Da sind wir auf einem guten Weg“), die Reduzierung des Leerstands an der Hindenburgstraße sowie die Verbesserung der Einzelhandelssituation in den Stadtteilen Harderberg und Kloster Oesede („Das sind für die Bürger wichtige Fragen“), der Anschluss der Graf-Stauffenberg-Straße an den Düte-Kreisel im Zentrum („Daraus ergeben sich wichtige Entwicklungsmöglichkeiten“) oder die Soccerplatz-Planung an der Holzhauser Antoniusschule.

Ansgar Pohlmanns Versprechen: „Ich bin zwar als CDU-Kandidat gewählt worden, aber ich werde pragmatische Lösungen über Parteigrenzen hinweg suchen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer offen für neue Ideen bin.“ Eins ist sicher: Mit vollem Elan wird der „Mehrkämpfer“ die Aufgabe angehen, GMHütte fit für die Zukunftsherausforderungen zu machen.