Das Polizeikommissariat Georgsmarienhütte hat Bilanz für das Jahr 2022 gezogen. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Bei bestimmten Delikten Anstieg Sicherer Südkreis? Was die Statistik der Polizei Georgsmarienhütte zeigt Von Markus Pöhlking | 26.05.2023, 10:09 Uhr

In der Tendenz ging die Zahl erfasster Straftaten im Südkreis in den vergangenen zehn Jahren zurück. Bei bestimmten Delikten indes ist der Trend gegenläufig. Wegen nur eines Verfahrens stieg die Zahl der Sexualdelikte massiv an.