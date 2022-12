Am Sonntagabend erlitten mehrere Personen in Georgsmarienhütte eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Foto: NWM-TV up-down up-down Mann nicht mehr in Lebensgefahr Zwei Vorfälle an einem Abend: Acht Verletzte nach Kohlenmonoxid-Vergiftung in Georgsmarienhütte , Finja Jaquet und | 18.12.2022, 21:47 Uhr | Update vor 2 Std. Von Raphael Steffen Cornelia Achenbach | 18.12.2022, 21:47 Uhr | Update vor 2 Std.

In Georgsmarienhütte ist es am Sonntag in gleich zwei Fällen unabhängig voneinander zu Vergiftungen durch Kohlenmonoxid gekommen. Bei einem Mann bestand Lebensgefahr.