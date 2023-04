Ein Klassiker bei der Kneipentourr: die Thirty Toes 2019 im Brauhaus Dröge. Archivfoto: Hermann Pentermann up-down up-down Kostenlose Live-Musik an sieben Orten Kneipentour in Georgsmarienhütte wird nach vier Jahren wiederbelebt Von Wolfgang Elbers | 21.04.2023, 12:13 Uhr

Irgendwie verdammt lang her: Das erste Mal seit 2019 steht Mitte Oktober in der Hüttenstadt wieder das große Gastro-Partyevent auf dem Programm. Sieben Locations beteiligen sich am Samstag, 21. Oktober, an der Kneipentour und laden bei kostenloser Live-Musik zum Feiern bis in den frühen Morgen.