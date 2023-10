Die Kneipiers freuten sich auf den Abend. Der Wirt des Kolpinghauses Sepp Krapp ist Gründungsmitglied der Initiative, die vor 13 Jahren die erste Kneipentour organisiert hatte: „Es läuft immer super und wir haben nette Gäste, das ist auch für uns gut“, erzählt er, „sie wollen Spaß haben und feiern.“ Zwei weitere Kneipen hätten für das nächste Jahr Interesse an der Aktion gezeigt. „An den Busstationen halten wir Getränkewagen bereit, damit es den Gästen nicht langweilig wird“, führt Krapp weiter aus.

Livemusik und Busverkehr für die Kneipenpendler

In allen Lokalen wurde bis 24 Uhr Livemusik geboten. Die Partybands spielten vor allem Rock und Pop. Das sorgte für ausgelassene Stimmung. Ein Highlight waren die in der Region bekannten Weckörhead, die in der Klosterschänke spielten und sich voll in die Gitarrensolos warfen. Die Band ist eine Tribute-Band von Motörhead. Viele Rock‘n‘Roll-Fans wollten das nicht verpassen.

Hinter und vor dem Tresen viel zu tun. Foto: Markus Bruns

Durch den kostenlosen Bustransfer konnten die Besucher von Kneipe zu Kneipe pendeln. Vier Busse fuhren die sieben Kneipen bis 2 Uhr nachts an. Dieser Service wurde durch die Stadt bezuschusst. Die Besucher hatten oft kein klares Ziel, sondern ließen den Abend einfach auf sich zukommen.