Nur Knall und Rauch: Nach wenigen Minuten zogen die Einsatzkräfte am Samstagabend am Franziskus-Hospital in Georgsmarienhütte bereits wieder ab. Foto: Ludger Tebben/NWM-TV Explosionsgeräusche und Rauch Großeinsatz am Franziskushospital in Georgsmarienhütte: Ursache ist geklärt und | 05.11.2022, 18:52 Uhr Von Markus Pöhlking Jörg Sanders

Am Franziskus-Hospital Harderberg in Georgsmarienhütte hat es am Samstagabend zweimal laut geknallt, zudem gab es Berichte über starke Rauchentwicklung. Ein Defekt an einem Diagnosegerät führte zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte.