„Bis zum sechsten Lebensjahr hatte ich bereits vier Operationen hinter mir. Danach musste ich immer Einlagen und seit mehr als 30 Jahren auch orthopädische Maß-Schuhe tragen.“ Jahrzehntelang sei alles gut gegangen, berichtet Kühl.

Doch dann fing sein rechter Fuß an zu schmerzen. Erst nur ab und an, dann permanent. Als Zahntechniker hat Kühl einen Blick für das Feine und diagnostizierte, wie er sagt, eine zunehmende insuffiziente Statik. „Es sah so aus, als hätten sich diverse Knochen verdreht. Und irgendwann fühlte es sich bei jedem Schritt so an, als würde man ein dickes Messer einstechen und umdrehen.“

Die Wadenmuskulatur der betroffenen Seite ist schlanker, die Achillessehne verkürzt.

Als er sich bei einem Spaziergang mit seinem Hund mitten im Wald eine ganze Weile kaum mehr bewegen konnte, suchte er wenig später einen Arzt auf. „Ich durfte mir anhören, dass ich über den Zenit sei.“ Kühl konsultierte daraufhin einen weiteren Mediziner. „Auch da hieß es nur: das ist krass, da gehe ich nicht bei.“ Akzeptieren wollte der sportliche Mann aus Haste diese Diagnosen nicht.

Mehr Informationen: Was ist ein Klumpfuß? größer als Größer als Zeichen Der Klumpfuß stellt mit einer Häufigkeit von ein bis zwei aus 1000 Neugeborenen eine angeborene Fußfehlstellung dar, bei der Fuß und Knöchel fehlgebildet oder ungewöhnlich positioniert sind. Jungen sind doppelt so häufig wie Mädchen betroffen. Für Säuglinge ist ein Klumpfuß nicht schmerzhaft, er muss jedoch behandelt werden. Bei dem Fehler in der Entwicklung des Babys, der im Mutterleib auftritt, handelt es sich um eine komplexe dreidimensionale rigide Fehlstellung des Fußes mit mehreren Komponenten: Spitzfußstellung bei verkürzter Achillessehne, Innenkippung der Ferse sowie Mittel und Vorfußfehlstellung. Auch ein korrigierter Klumpfuß sieht etwas anders aus als ein gesunder Fuß. Bei einseitigem Klumpfuß ist dieser etwa ein bis zwei Schuhgrößen kleiner als der andere und die Wade der betroffenen Seite ist schlanker, die Funktion, bis auf die maximale Kraft, beeinträchtigt das allerdings nicht.

Bei weiterer Recherche stieß er auf das Franziskus-Hospital am Harderberg. Die orthopädische Klinik ist „Zertifiziertes Zentrum Fuß- und Sprunggelenks-Chirurgie“ und deckt vom Kinder- bis zum Erwachsenenfuß ein umfassendes Leistungsspektrum ab. Kühn vereinbarte einen Termin – und fühlte sich, wie er sagt, sofort gut aufgehoben.

„Ich hatte hier das Gefühl, die Ärzte haben einen Plan und wissen ganz genau, was sie machen. Auch wenn mir anfangs schlecht wurde, als ich hörte, was alles weggeschnitten werden sollte.“ Mittlerweile kann der 57-Jährige darüber lachen. Er zieht seinen rechten Schuh und die Socke aus, streckt den operierten Fuß vor und sagt verschmitzt, von unten gesehen, sähe es doch wie ein ganz normaler Fuß aus.

Auch ein korrigierter Klumpfuß sieht etwas anders aus als ein gesunder Fuß. Bei einseitigem Klumpfuß ist dieser etwa ein bis zwei Schuhgrößen kleiner als der andere.

Dass ein Klumpfuß nie ganz ausheile, bestätigt Fußchirurg und Operateur, Chefarzt Jürgen Apel. Die vor mehr als 50 Jahren angewendete Operationsmethode sei zu dem damaligen Zeitpunkt Standard gewesen. Mittlerweile sei man medizinisch aber auf einem anderen Stand. Bei Kühl war es zu schweren Rückfällen gekommen. Da alle angewandten konservativen Therapien erfolglos ausgeschöpft waren, blieb nur eine erneute Operation.

„Die Klumpfußoperation ist für uns Fußchirurgen eine der größten Herausforderung und erfordert viel Erfahrung“, so Apel. Der Facharzt schildert den komplexen Eingriff, berichtet, wie bei Kühl unter anderem die Fußwurzel umgestellt und Sehnen versetzt werden mussten. „Man stellt den Fuß in der Operation wieder gerade und versetzt dann die Sehnenansätze mit der richtigen Weichteilspannung so, dass der Fuß später gerade hoch und runter bewegt werden kann und die Fußstatik wieder regelrecht zum Boden steht. Der Patient soll später wieder in einem normalen Freizeitschuh laufen können.“

Eine Klumpfußoperation, wie sie von Dr. Jürgen Apel und seinem Team durchführt wurde, ist ein hochkomplexer Eingriff und erfordert viel Erfahrung. Patient Holger Kühl ist begeistert vom Ergebnis.

Viereinhalb Stunden dauerte die in Vollnarkose durchgeführte Operation. Danach musste Kühl acht Wochen den Fuß komplett entlasten. Weitere vier Wochen später konnte er die Belastung langsam weiter aufbauen, musste das Gehen erst einmal wieder lernen. Heute stecken seine Füße in einem ganz normalen Turnschuh. Er berichtet von seinem kürzlich verbrachten Urlaub in Norwegen, davon, wie er dort den Aufstieg auf einen berühmten Felsvorsprung wagte und ganz normal geklettert sei.

„Seit dem Zeitpunkt, als die Fäden entfernt wurden, habe ich kein einziges Mal mehr Schmerzen gehabt. Ich feiere gerade jeden einzelnen Tag.“ Sein Fuß wird zwar nie vollkommen aussehen, dennoch ist Kühl über die gewonnene Lebensqualität glücklich. Und er bestätigt seine Dankbarkeit für die Expertise am Harderberg.