Das letzte Kürbisfest fand 2017 statt. Bis dahin hatte es alle zwei Jahre das herbstliche Treffen an der Klosterpforte gegeben. 2019 verhinderten umfangreiche Straßenbauarbeiten mit Sperrungen auf der Glückaufstraße das Fest, 2021 hatte man vor allem Corona-Sorgen.

Nun soll die Tradition wiederaufleben, wünscht sich der Vorstand um Hermann Herkenhoff. Da aber Eva Börger, Hermann Holtgreife, Helmut Moser, Bärbel Overschmidt, Rita Frische, Ludwig Broxtermann und Barbara Schmitter 2017 noch nicht für die Festorganisation verantwortlich waren, fühlen sich alle ein wenig wie Pioniere: „Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass alles klappt.“

Massenhaft Kürbisse

Zumindest am Material dürfte die Veranstaltung nicht scheitern: Über 300 Kürbisse hat der Verein bei Bauer Marcel Bolte geordert: 250 große Schnitzkürbisse und 50 bis 70 Hokkaidos für die Suppe.

Und auch das Programm ist abwechslungsreich. Drei Tage soll gefeiert werden. Mit einem Kindernachmittag am Freitag, 29. September, geht es los: Für 2,50 Euro erhalten die Teilnehmer einen dicken Kürbis, den sie aushöhlen und mit einem lustigen oder auch gruseligen Gesicht verzieren können. Omas und Opas oder Eltern dürfen helfen.

Kürbis-Leuchten und Feuerzauber

Fertig geschnitzte Kürbisse werden mit Namensschildchen versehen und am Samstagabend mit Lichterketten beleuchtet auf die Mauer, in die Fenster und rund um die Klosterpforte gestellt. Die Königstraße wird dann für den Verkehr gesperrt. In gemütlicher Atmosphäre sollen sich die Besucher gut unterhalten, wünscht der Vorstand. Um 18.30 Uhr geht die Party los, zu der Mr. MagicFire Daniel Guss mit Feuerzauber und Marion Herkenhoff mit Gitarren-Livemusik beitragen.

Sonntagsprogramm

Am Sonntagmittag geht es ab 11.30 Uhr mit einer Hokkaido-Suppe weiter, die die Hobbyköche Mathias Beermann und Matthias Broxtermann gekocht haben. Außerdem werden Kartoffelpfannkuchen angeboten.

Zum Kaffee ab 14.30 Uhr kommt Bürgermeisterin Dagmar Bahlo, die der „Grautfamilge Kiekebusk“ zum 40. Geburtstag gratulieren wird. „Bestimmt haben die plattdeutschen Akteure auch die eine oder andere unterhaltsame Überraschung im Gepäck“, deutet Eva Börger an. Für Kinder erzählt Gertrud Sielschott jeweils um 15, 16 und 17 Uhr Märchen in der Klosterpforte.

Der Vorstand hofft auf gutes Wetter und gutes Gelingen Foto: Petra Pieper Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weitere Attraktionen sind ein Kürbismarkt, beschickt von Marcel Bolte und Gärtnerei Wallenhorst, sowie ein Kinderflohmarkt entlang der Königstraße. Anmeldungen dazu nimmt Bärbel Overschmidt entgegen, Telefon 05401 44500.

Vom Heimatverein Bissendorf haben sich vier Hobby-Schmiede angekündigt, die die Funken sprühen lassen wollen. Daniel Guss bietet Mitmachjonglage für Kinder an. Und dann wäre da noch ein massiver „Schätzkürbis“. Wer sein Gewicht richtig errät, bekommt einen Warengutschein.

