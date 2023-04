Der Spielplatz an der Ecke Im Tiefen Siek/ Niederschwedeldorfer Straße in Kloster Oesede wird derzeit zu einem Mehrgenerationenpark umgebaut. Das Projekt wird aus Mitteln der Dorfentwicklung finanziert. Foto: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down Großer Sandspielbereich und Fitnessgeräte Georgsmarienhütte bekommt Mehrgenerationenpark in Kloster Oesede Von Anke Schneider | 26.04.2023, 08:05 Uhr

Derzeit bestimmen Erdhügel, Gruben und Baufahrzeuge das Bild am beliebten Spielplatz an der Ecke Im Tiefen Siek/Niederschwedeldorfer Straße in Kloster Oesede. Im Rahmen der Dorfentwicklung wird die Fläche umgestaltet – ein Mehrgenerationenpark entsteht.