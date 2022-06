Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Mittagszeit durch den geöffneten Seiteneingang die Kirche betreten und dann die gesicherte Vitrine aufgebrochen. Pfarrer Reinhard Walterbach: „Das war ein dreistes Vorgehen, denn in der Kirche war zu der Zeit der Organist, um die Orgelregister für ein um 14.30 Uhr stattfindendes Requiem nachzustellen.“ Den Diebstahl bemerkte Küster Ernst Bäumer, als er kurz vor halb drei den Haupteingang von Peter und Paul aufgeschlossen hat. Pfarrer Walterbach: „Es sind auch einige ältere Gegenstände aus Blei in der Vitrine ausgestellt gewesen, die früher in der Liturgie gebraucht wurden, aber die Täter haben sich nur für Silber interessiert.“ Der ideale Schaden sei für die Kirchengemeinde größer als der materielle Wert der entwendeten fünf bis sechs Ausstellungsstücke. Den Tätern ist es gelungen, sich mit ihrer Beute unbemerkt wieder aus der Kirche entfernen.