Vorweihnachts-Kinderkino in Georgsmarienhütte: Wir verraten die Titel Von Raphael Steffen | 18.11.2022, 11:27 Uhr

Die Stadt Georgsmarienhütte bietet wieder ihr Kinderkino an: An den Freitagen vor den Adventswochenenden werden vier Weihnachtsfilme gezeigt. So sieht das Programm aus.