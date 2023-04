Während in und um Osnabrück vielerorts die Betreuungszeiten gekürzt werden, geht die GMH Gruppe mit einem neuen Angebot an den Start. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Gegen Betreuungsmangel GMH Gruppe startet Ende April mit Betriebskita in Georgsmarienhütte Von Nina Kallmeier | 19.04.2023, 12:19 Uhr

Berufstätige Eltern sind darauf angewiesen: gute Betreuungszeiten für ihre Kinder. Das weiß auch die GMH Gruppe in Georgsmarienhütte. Während vielerorts in und um Osnabrück die Betreuungszeiten gekürzt werden, steuert sie mit einer Betriebskita in Trägerschaft der Beki GbR gegen.