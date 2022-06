Ortsbrandmeister Gerd Dölling begrüßte die zahlreich erschienenen aktiven Mitglieder und Alterskameraden im Feuerwehrhaus. Der Jahresbericht von Schriftführer Michael Steffen machte deutlich, dass 2010 ein sehr arbeitsreiches Jahr gewesen ist. Die 58 aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr wurden zu 29 Brandeinsätzen und 72 Hilfeleistungen alarmiert, bei denen sie 2130 Stunden leisteten. An 49 Dienstabenden sowie an 16 Lehrgängen auf Kreisebene und an der „Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz“ bildeten sich die Mitglieder im letzten Jahr weiter. Insgesamt kamen am Jahresende knapp 6120 Stunden ehrenamtlicher Arbeit zusammen, ein Plus von 865 Stunden gegenüber dem Vorjahr.

Ortsbrandmeister Gerd Dölling und Stadtbrandmeister Gerhard Glane dankten allen Anwesenden für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. „Besonders der Hochwassereinsatz war sehr anstrengend und hat allen Beteiligten viel abverlangt, dies war eine tolle Leistung“, so die beiden Brandmeister.

Turnusmäßig standen nach drei Jahren die Wahlen zum Ortskommando an, das laut Satzung den Ortsbrandmeister und seinen Stellvertreter bei seiner Amtserfüllung unterstützen soll. In einer geheimen Wahl wurden folgende Mitglieder in das Gremium gewählt: Ralf Heine, Ansgar Bücker, Johannes Warning, Rainer Witt und Thorsten Wöhrmann. Als Beisitzer für das Stadtkommando wurden Rainer Witt und Ralf Heine gewählt, als Kassenprüfer Andreas Bensmann.