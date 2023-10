Um halb sechs Uhr Ortszeit schrillten am 7. Oktober die Sirenen. Zunächst habe die Familie gedacht, es handele sich um einen Raketenangriff, wie man ihn in Israel schon oft erlebt hat. „Die Kinder meines Mannes, zwei zehnjährige Mädchen, waren an dem Wochenende bei uns“, erklärt Meier. „Wir haben die Kinder und den Hund geschnappt und sind zum Bunker gerannt.“

Schutzräume sind für alle Neubauwohnungen in Israel seit 1991 vorgeschrieben. Sie sind die Lebensversicherung der Menschen Israels. Für Meier und ihre Familie bedeutet das, bis ins Erdgeschoss zu laufen, denn in ihrer Wohnung im vierten Stock selber haben sie keinen Schutzraum. 90 Sekunden haben sie in ihrer Wohnung in Jaffa, der Altstadt von Tel Aviv, dafür Zeit, bevor die Rakete einschlägt. „In Sderot, dem Süden Israels, bleiben nur 15, vielleicht 20 Sekunden“, erklärt Meier.

Krieg gegen Israel: Angriff ganz neuen Ausmaßes

„Wir waren einfach müde und haben zunächst gar nicht gedacht, dass etwas anders ist als sonst“, erzählt Meier im Gespräch. Nachdem sie wieder aus dem Bunker konnten, legten sie sich noch einmal schlafen.

Um halb acht dann der nächste Alarm. Wieder heißt es: Kinder, Hund und schnell sein. Eine gewisse Routine habe sich in den acht Jahren, in denen sie bereits in Israel lebt, eingestellt. „Wenn man einen Raketenangriff das erste Mal mitbekommt, dann denkt man noch ‚oh wow‘, aber irgendwann gewöhnt man sich daran.“

Auch nach dem zweiten Alarm habe sie deshalb nichts geahnt. Erst als zum dritten Mal die Sirenen gingen, diesmal um halb elf, fing sie an, sich mit Freunden, Bekannten und der Familie ihres Mannes, der gebürtiger Israeli ist, auszutauschen und sicherzugehen, ob es allen gut gehe. Da wurde ihr klar, dass die Situation anders ist als sonstige Angriffe.

„Raketenangriffe sind das eine, aber nach Israel einzudringen und Menschen umzubringen ist etwas ganz anderes“, so Meier. Schlagartig wurde ihnen bewusst, dass dies ein Angriff ganz neuen Ausmaßes ist. Niemals hätten sie sich erträumen können, dass so etwas möglich sei, sagt Meier. „Es war eine pure Schockstarre und Fassungslosigkeit. Wir haben uns gefragt: passiert das gerade wirklich?“

Über den Tag sagt sie:

„Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Er hat unser Leben verändert. Ich sehe die Welt nun ganz anders.“ Anna-Marie Meier

Sicherheit in Israel: „Zum ersten Mal habe ich Angst“

Sich auf einen Angriff vorzubereiten, bedeutet für sie, sich auf den Iron Dome, den Schutzschild Israels, zu verlassen. Seit 2011 fängt er automatisiert Geschosse ab. „Israel ist unser geschützter Rahmen.“ Hier fühle man sich sicher. „Sie sind in unsere vier Wände eingedrungen“, sagt Meier und meinte damit nicht nur die Terroristen, die tatsächlich in Wohnungen von Israelis eingedrungen sind. „Unser Sicherheitsgefühl ist zerstört.“ Zum ersten Mal seit sie in Israel lebt, habe sie Angst.

Die Kinder habe ihr Mann zunächst zu einem Verwandten gebracht, der noch weiter nördlich und damit noch sicherer lebt. In Tel Aviv sei es zwar verhältnismäßig ruhig, dennoch hört man auch während des Gesprächs mit der Redaktion Explosionen im Hintergrund. Auf dem Rückweg habe ihr Mann zwischenzeitlich wegen neuer Raketenwarnung das Auto verlassen und sich auf den Boden legen müssen, erzählt sie weiter.

Unterscheidung zwischen Palästinensern und Hamas

„Das, was wir jetzt sehen, ist das wovor wir immer gewarnt haben: Das ist die Natur der Hamas.“ Den Angriff beschreibt sie als ein „gewolltes Massaker.“ Die Agenda der Hamas sei es Israel zu vernichten, was von der Terrororganisation, selber im Gründungscharta so niedergeschrieben wurde. Meier sagt: „Ich hoffe, die Menschen wachen auf und sehen endlich das wahre Gesicht der Hamas.“

Dabei müsse man zwischen Hamas und der Zivilbevölkerung Palästinas unterscheiden, die selber unter der Hamas leidet, erklärt Meier. „Die Hamas schert sich einen Scheiß um Menschen – auch nicht um ihre eigene Zivilbevölkerung. Und wir Juden sind für die keine Menschen.“

Die Videos und Fotos, die im Netz kursieren, verstören sie. „Was dort passiert, ist kaum vorstellbar, deshalb müssen wir darüber sprechen“, sagt Meier und ringt dabei sichtlich mit den Tränen. Videos, wie beispielsweise das von Shani Louk, einer Deutsch-Israelin, lassen erahnen, was den Geiseln widerfährt.

„Das sind Monster“, bezieht Meier klar Stellung. „Das ist kein Morden, das ist willkürliches Abschlachten.“ Für Israel sei nun wichtig, die Vermissten wiederzubekommen, denn ohne Leichnam kann das jüdische Totengebet, das Kaddisch, nicht gesprochen werden und auch das Shiv‘a-Sitzen, bei dem die Trauernden sieben Tage lang nach der Bestattung in Trauer zusammen sitzen, kann nicht stattfinden.

Hoffnung durch Zusammenhalt

Ein wenig Hoffnung spendet ihr jedoch, dass das Land Israel seit Samstag wieder zusammengewachsen sei. „Durch die innenpolitische Spaltung, war das Land geschwächt“, so Meier und deshalb angreifbarer gewesen. Nun könne man jedoch sehen, dass Differenzen beiseite gelegt werden und alle zusammenarbeiten.

„Das ganze Land sucht, das ganze Land hilft und das ganze Land kämpft – auch gegen das Trauma.“ Dass ganz Israel zusammenkomme, um sich zu helfen, wird von Meier als „ein kleines Licht“ im Dunkeln beschrieben. Auch sie und ihr Mann haben sich registriert, um Spenden, Essen und Kleidung zu sammeln und haben ihr Haus geöffnet, für Menschen, die Unterkunft brauchen.