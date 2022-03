Borgloher Straße in Georgsmarienhütte Kann ein „Bypass“ gegen Motorradlärm helfen? Von Frank Wiebrock | 30.03.2022, 20:00 Uhr

Kann man eine Straße „ein bisschen“ sperren, um sie für sportlich ambitionierte Auto- und Motorradfahrer unattraktiv zu machen? An der Borgloher Straße in Georgsmarienhütte will der Landkreis jetzt genau das versuchen. Das Zauberwort für die Vergrämungsaktion mit „Lärm-Schranke“ lautet „Bypass-Lösung.“ Kann das funktionieren?