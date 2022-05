Dran vorbei statt einfach durch: Der Bypass an der Borgloher Straße in Georgsmarienhütte soll Geschwindigkeit aus dem Verkehr nehmen. Ob das funktioniert, werden die kommenden Monate zeigen. FOTO: Jörn Martens Künstliches Hindernis an der Borgloher Straße Seit Freitag in Betrieb: Bypass soll Motorräder in Georgsmarienhütte abbremsen Von Frank Wiebrock | 20.05.2022, 18:02 Uhr

Zum ersten Mal sind die Schilder aufgeklappt, zum ersten Mal ist die eigentliche Fahrbahn gesperrt: An der Borgloher Straße in Georgsmarienhütte ist am Freitag der sogenannte Bypass in Betrieb gegangen. Die kleine Umleitung soll vor allem Motorradfahrer abbremsen. Aber nicht alle Anlieger sind damit glücklich.