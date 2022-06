Eine Drehung bitte: Kim Böker und ihr Elo Ricky werden im Parcours in Georgsmarienhütte von den Preisrichtern bewertet. FOTO: Carolin Hlawatsch up-down up-down Event in Georgsmarienhütte Rally Obedience: Die Meisterschaft für sportliche und folgsame Hunde Von Carolin Hlawatsch | 26.06.2022, 15:53 Uhr

49 Starter auf vier Pfoten nahmen am Sonntag bei der Landesverbandsmeisterschaft im Rally Obedience auf dem Gelände des Hundesportvereins Jump for Fun Hagen in Georgsmarienhütte teil.