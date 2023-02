Der Hüttensonntag 2023 startet um 14 Uhr mit dem Sturm auf das Rathaus. Archivfoto: Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten up-down up-down Karneval 2023 Familienparty statt Umzug: Das Programm für den Hüttensonntag in GMHütte steht Von Wibke Niemeyer | 03.02.2023, 12:35 Uhr

Wegen geringer Anmeldezahlen fällt in diesem Jahr der Karnevalsumzug am Hüttensonntag erneut aus. Dennoch wird am Tag vor Rosenmontag in Georgsmarienhütte gefeiert. Das Programm steht nun fest.