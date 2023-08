Leoniden, Hi! Spencer und mehr „Hütte rockt“ 2023 in Georgsmarienhütte: Das ist das Festivalprogramm Von Fynn Wattenberg | 25.07.2023, 16:33 Uhr Logo NEO Hütte Rockt 2023 in Georgsmarienhütte startet in eine neue Runde: Die Acts im Überblick Archivfoto: Andre Havergo up-down up-down

Am Donnerstag, 10. August 2023, ist es so weit: „Hütte rockt“ startet in die nächste Runde. Insgesamt 40 Künstler unterhalten die Festivalbesucher auf drei Bühnen. Wir verschaffen Euch einen Überblick des dreitägigen Festivalprogramms.