Spencer aus Osnabrück. Die Band mit den meisten Auftritten bei Hütte Rockt sorgt auch dieses mal wieder für viel Stimmung unter den Besuchern FOTO: Andre Havergo Erster Tag in Georgsmarienhütte Wie nach Hause kommen: „Hi! Spencer" beim Festival Hütte rockt Von Anika Sterna | 11.08.2022, 18:19 Uhr

„Hütte rockt“ ist am Donnerstag mit Kids in Concerts in die 15. Runde gestartet. Der erste Tag richtete sich an Familien mit Kindern, die ausgelassen feierten - aber nicht nur. Mit Hi! Spencer und About Monsters kamen auch die großen Rock-Fans voll auf ihre Kosten.