Peter, der Pandapunk der Band Randale, zeigte den Kindern, was es mit Crowdsurfing auf sich hat. FOTO: Andre Havergo up-down up-down So war der erste Tag Mit der Band Randale lernen Kinder bei Hütte rockt Crowdsurfing Von Anika Sterna | 11.08.2022, 18:19 Uhr

„Hütte rockt“ ist am Donnerstag mit Kids in Concerts in die 15. Runde gestartet. Der erste Tag richtet sich an Familien mit Kindern, die ausgelassen feierten.