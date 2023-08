Wie die Polizei mitteilt, waren Anwohner der Straße „Unterbauerschaft“ in Malbergen nachts von Flexgeräuschen geweckt worden. Sie hätten demnach auf der Straße einige dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich offenbar an fremden Eigentum vergriffen. Gegen 2.30 Uhr lief daraufhin ein größerer Einsatz der Polizei an.

Beamte einer Funkstreife konnten beim Eintreffen vor Ort einen 28-Jährigen aus Lohne festnehmen. Im Laufe der Fahndung, zu der die Polizei neben Suchhunden auch einen Hubschrauber einsetzte, fanden Beamte auch noch einen 39-Jährigen aus Georgsmarienhütte. Er hatte sich auf einem Fahrzeuganhänger versteckt. Die Polizei nahm ihn ebenfalls fest. Andere Verdächtige entkamen zunächst.

Männer wieder auf freiem Fuße

Nach Feststellung ihrer Identitäten kamen die beiden Männer wieder frei. Die Polizei konnte sechs Fahrräder beziehungsweise Pedelecs sowie alkoholische Getränke sicherstellen; offenbar handelt es sich dabei um Diebesgut. Die Flex setzten die Männer zum Auftrennen der Fahrradschlösser ein.

Hinweise zur Tat und insbesondere zu den geflohenen Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 05401 83160 entgegen.