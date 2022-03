So farbenfroh wie 2021 soll es auch in diesem Jahr wieder zugehen beim Holi Farbrausch in Georgsmarienhütte. FOTO: Archiv/André Havergo Farbrausch 2022 Holi-Festival in Georgsmarienhütte: Termin und erste Acts stehen fest Von Jennifer Westphal | 10.03.2022, 14:45 Uhr

Auf die Farbbeutel - fertig - los! Am 2. Juli 2022 ist es so weit, das bunteste Festival Europas findet auch wieder in Georgsmarienhütte statt. Der Hauptact kann sich sehen lassen - wer noch günstige Tickets ergattern will, sollte sich beeilen.