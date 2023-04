Zwangsumleitung: Der Bypass an der Borgloher Straße soll Motorradfahrer ausbremsen. Das Archivfoto zeigt ihn kurz vor der Fertigstellung noch ohne Schranken. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Kleine Zwangsumleitung gegen Motorradlärm Sinnvoll oder teurer Tinnef: Was taugt der Bypass an der Borgloher Straße in GMHütte? Von Frank Wiebrock | 24.04.2023, 06:24 Uhr

Vor knapp einem Jahr ging der „Bypass“ an der Borgloher Straße in Georgsmarienhütte in Betrieb. Was hat er gebracht? Was kostet der Einsatz der Wochenend-Schikane speziell für Motorradfahrer? Und wo wäre noch Potenzial? Wir haben beim Landkreis nachgefragt.